Оскар 2018: 89-летний Джеймс Айвери стал самым старшим обладателем статуэтки

В Лос-Анджелесе вручили уже больше половины "Оскаров".

В Лос-Анджелесе продолжается юбилейная 90-я церемония вручения премии "Оскар".

Так, Джеймс Айвери стал самым старшим человеком, который был номинирован на Оскар и получил заветную статуэтку. Сейчас Айвери 89 лет, а победу ему принес фильм "Зови меня своим именем" в номинации "Лучший адаптированный сценарий". Предыдущий рекорд был у Кристофера Палмера, который получил "Оскар" в возрасте 82 года.

В номинации "Лучший оригинальный сценарий" Оскар получил Джордан Пил за ленту "Прочь".

Так, в номинации "Лучший оператор" победу одержал Роджер Диккенс за фильм "Бегущий по лезвию 2049". Кстати, этот фильм также победил в номинации "Лучшие визуальные эффекты".

Оскар за "Лучший монтаж" получил фильм "Дюнкерк" режиссера Кристофера Нолана. Также этот фильм одержал победу в номинациях "Лучший звуковой монтаж" и "Лучшее сведение звука".

Читайте такжеОскар 2018: онлайн-трансляция юбилейной церемонии вручения кинопремииЛучшим короткометражным анимационным фильмом стал мультфильм "Дорогой баскетбол". А лучшим полнометражным анимационным фильмом признан "Коко" от студии Pixar.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" победил фильм "Фантастическая женщина" чилийского режиссера Себастьяна Лелио.

А в номинации "Лучшая актриса второго плана" победила Эллисон Дженни за роль Лавони Фей Голден в ленте "Я, Тоня".

В номинации "Лучший художник-постановщик" побеждает фильм "Форма воды", режиссера Гильермо дель Торо.

Лучшим полнометражным документальным фильмом признана картина "Икар" режиссера Брайана Фогеля. Фильм рассказывает о допинге в российском спорте.

"Лучшим короткометражным фильмом" признан фильм "Немой ребенок". "Лучший документальный короткометражный фильм" - "Небеса - это пробка на 405".

Ранее УНИАН сообщал, что награду в номинации "Лучший актер второго плана" получил Сэм Рокуэлл, сыгравший в фильме "Три билборда на границе Еббінга, Миссури".