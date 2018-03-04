Меркель приветствовала решение социал-демократов согласиться на создание «большой коалиции»

За создание коалиции проголосовали 66% членов социал-демократической партии.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) поддержать создание "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС.

Читайте такжеПартия Меркель дала "зеленый свет" новому правительству ГерманииКак сообщает Deutsche Welle, соответствующее заявление Меркель обнародовано в Twitter ее партии – Христианско-демократического союза.

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) во время голосования по почте высказались за создание "большой коалиции" с блоком канцлера Ангелы Меркель. "За" создание "большой коалиции" проголосовали 66,02 процента членов партии, "против" - 33,98 процента. Данные результаты открывают дорогу к формирования в Германии нового правительства.

Отмечается, что на решение СДПГ одобрительно отреагировали также новая вероятная глава социал-демократов Андреа Налес и бывший председатель партии Мартин Шульц.

Напомним, от решения социал-демократов зависело, будет создано правительственное большинство. Попытки формирования нового правительства продолжаются в Германии уже 4 месяца - после выборов в сентябре 2017 года, на которых СДПГ получила худший из 1949 года результат - 20,5 процента голосов.