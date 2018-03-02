Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о новых видах оружия

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп считают, что заявления российского президента Владимира Путина о новых видах оружия вредит ситуации с контролем над вооружением в мире.

Немецкий канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор относительно заявлений Владимира Путина накануне в отношении "непобедимого" оружия, а именно межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".

Во время диалога в пятницу, 2 марта, политики выразили свою обеспокоенность в связи с "негативным влиянием" этого на международную ситуацию с контролем над вооружением, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), сообщает DW.

Меркель и Трамп также призвали Россию прекратить участие в обстрелах Восточной Гуты в Сирии и подтолкнуть режим президента Башара Асада к отказу от наступления на населенные гражданскими районы. Кроме того, Вашингтон и Берлин обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в разрываемой конфликтом стране, отмечается на сайте канцлера.

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Напомним, что накануне в ежегодном послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил об испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", которая не имеет ограничений по дальности полета и оснащена широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, а также "самыми современными системами преодоления противоракетной обороны" (ПРО). В США уже заявили, что они защищены, тогда как Путин подчеркивает, что "фантастическая" российская ракета будет способна преодолеть ПРО Соединенных Штатов.