Режим прекращения огня в Восточной Гуте нарушен

Правозащитники сообщили об авиаударах по двум городам в Восточной Гуте. "Сирийско-американское медицинское общество" резко раскритиковали инициативу Кремля по ежедневной пятичасовой гуманитарной паузе.

В Восточной Гуте во вторник, 27 февраля, нарушен режим прекращения огня, предусмотренный резолюцией Совета Безопасности ООН. Об этом сообщили сразу несколько разных источников.

По сведениям базирующейся в Лондоне правозащитной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), обстрелам с воздуха подверглись Шифуниех и Афтарис - два населенных пункта, расположенные в подконтрольном повстанцам регионе, пишет DW.

В свою очередь начальник группы контроля зоны деэскалации "Восточная Гута" генерал Виктор Паньков сообщил, что мирные жители не могут покинуть район из-за "интенсивного огня со стороны боевиков".

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Инициативу Кремля раскритиковал сотрудник "Сирийско-американского медицинского общества" (SAMS) Мохамад Катуб, заявив, что пятичасовая гуманитарная пауза - "гораздо хуже, чем вообще ничего". "Предложить такое может только специалист по пыткам. Это похоже на поддержание жизни жертвы с целью причинить ей еще больше страданий и продемонстрировать международному сообществу некое подобие милосердия", - написал Катуб в своем микроблоге Twitter.

Ранее SAMS сообщала, что режим прекращения огня в Восточной Гуте не соблюдается.

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую "без каких-либо задержек" ввести на всей территории Сирии режим прекращения огня, который должен соблюдаться "всеми сторонами" на протяжении не менее 30 дней. В это время планируется оказать населению гуманитарную и медицинскую помощь.