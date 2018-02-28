Разведка США нашла доказательства вмешательства России в выборы в 7 штатах - СМИ

Отчет разведки о масштабной схеме россиян получил еще Барак Обама на посту президента.

Американская разведка нашла доказательства того, что поддерживаемые Россией агенты нарушили работу избирательных систем и вебсайтов в семи штатах: Аляске, Аризоне, Калифорнии, Иллинойсе, Техасе, Флориде и Висконсине.

Это было сделано еще до выборов 2016 года, однако спецслужбы не сообщили об этом руководству штатов, передает телеканал NBC News со ссылкой на неназванных чиновников.

Президент Барак Обама в последние дни на должности заказал отчет разведки. По словам чиновников, системы в семи штатах были скомпрометированы различными способами, причем некоторые нарушения были более серьезными, чем другие, от входа на государственные сайты к проникновению в фактические базы данных регистрации избирателей.

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Хотя официальные лица в Вашингтоне сообщили нескольким из этих штатов во время выборов, что иностранные субъекты изучали их системы, никто не сказал, что российское правительство стоит за этим, заявили государственные чиновники. Впрочем, все чиновники отрицают, что результаты голосования были каким-то образом изменены через российское вмешательство.

Ранее сообщалось, что давний партнер экс-руководителя избирательного штаба Дональда Трампа - Рик Гейтс - в федеральном суде Вашингтона официально признал себя виновным в даче ложных показаний и преступном сговоре по делу о возможном вмешательстве России в выборы президента США.