В ЮНИСЕФ рассказали о первом человеке, заразившемся вирусом Эбола

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вычислил так называемого "нулевого пациента" бушующей в Западной Африке эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ). Им оказался двухлетний мальчик из Гвинеи, скончавшийся 6 декабря 2013 года. Вслед за ним в течение месяца скончались также его 4-летняя сестра и мать, передает ТАСС.

Группа экспертов, основываясь на медицинских документах и разговорах с врачами, отследила весь процесс распространения вируса. Так представителям ЮНИСЕФ удалось выявить первого заразившегося БВВЭ, семья которого проживала в населенном пункте Гекеду в Гвинее - почти на пересечении границ Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне, что, в свою очередь, послужило дальнейшему быстрому распространению вируса.

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Через четыре месяца после того, как в декабре скончался ребенок, число погибших от лихорадки в деревне достигло 14 человек. Внимание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вирус привлек лишь в марте 2014 года.

"Люди бегут из своих деревень, бросают зараженных родственников, даже детей на произвол судьбы", - сказал представитель ЮНИСЕФ Фассу Исидор Лама.

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По последним данным ВОЗ, число людей, инфицированных вирусом Эбола, превысило 10 тыс. человек, при этом более 4,9 тыс. скончались. Подавляющее число заразившихся людей приходится на три страны - Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне.