В Москве на марш памяти Немцова полиция запретила проносить плакаты «Я против аннексии Крыма»

В акции приняли участие более 7 тысяч человек.

В Москве полиция не разрешила пронести на марш в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове плакаты «Я против аннексии Крыма».

Как сообщает Радио Свобода, у места сбора участников акции досматривали сотрудники полиции. Они, в частности, не разрешили пронести на шествие плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать» и «Я против аннексии Крыма». От активистов «Открытой России» потребовали вырезать из плакатов логотипы движения.

Сообщается о задержании молодого человека с плакатом «Борись!». По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо», правоохранители задержали секретаря московского оргкомитета «Русского марша» Владимира Ратникова и его помощника.

По информации волонтеров проекта «Белый счетчик», в акции приняли участие более 7 тысяч человек. В шествии участвовали кандидаты в президенты России Ксения Собчак и Григорий Явлинский, лидер ПАРНАС Михаил Касьянов, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, а также активисты многих оппозиционных политических движений.

Читайте такжеВ Москве проходит марш памяти Бориса Немцова (фоторепортаж)***Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчика убийства до сих пор не нашли. Убийство Немцова вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международной общественности к сложному положению российских оппозиционеров.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Приговор обвиняемым в убийстве политика вынесли в июле 2017 года. Фигуранты дела получили от 11 до 20 лет колонии. Дочь политика Жанна Немцова считает убийство нераскрытым.