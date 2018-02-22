В США назвали длительным и трудным процесс ужесточения санкций против России

Однако там заверили, что сейчас активно рассматриваются возможные действия в ответ после того, как стало очевидным, что Россия ответственна за атаку вируса NotPetya.

Администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России, связанных с вмешательством России в президентские выборы и кибератакой в прошлом году.

Читайте такжеПлан Пентагона по противостоянию России не выполнял ни Обама, ни Трамп - экс-министр обороны СШАОб этом в общении с прессой сообщил высокопоставленный чиновник США, в ответ на критику относительно медленных действий администрации, передает Голос Америки.

Процесс разработки санкций продвигается медленно из-за правовых причин и не может ускоряться в ответ на негативное освещение в прессе, пояснили в комментарии Reuters три чиновника, которые занимаются вопросом санкций.

Они не сообщили, когда администрация примет решение о том, какие меры рассматриваются, однако, подчеркнули, что санкции уже введены против компаний, которые фигурируют в обвинениях, выдвинутых на прошлой неделе в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера.

Это - "Конкорд-кейтеринг" и "Конкорд-менеджмент" - компании, которые контролировали "Агентство Интернет-исследований" – группу, которая координировала вмешательства.

Санкции против них были введены в июне из-за российского вторжения в Украину.

"Процесс санкций является долгим и трудным, однако, когда доказательства готовы, мы вводим санкции", - сказал один из чиновников.

Чиновники также заверили, что сейчас активно рассматриваются возможные действия в ответ после того, как стало очевидным, что Россия ответственна за атаку вируса NotPetya в прошлом году.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что нападение NotPetya, проведенное в июне 2017 года российскими военными, "распространилось по миру, причинив ущерб на миллиарды долларов в Европе, Азии и Америке".