Сколько же набрал Медведев - exit-polls

Дмитрий МЕДВЕДЕВ побеждает в первом туре выборов президента России с 69,6% голосов избирателей. Такие данные exit-polls (опросов избирателей на выходе с участков) опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения.

В опросе приняли участие более 186 тысячи избирателей на 1 тысяче избирательных участках в 62 регионах страны. Ответить на вопросы отказались 20,3% респондентов, отмечает Газета.Ru.

По данным exit-polls, лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ получил 17,2% голосов, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ - 11,4%, лидер Демократической партии Андрей БОГДАНОВ 1,8%.

В ходе президентских выборов 14 марта 2004 года Владимир ПУТИН получил 71,3% россиян, принявших участие в выборах.