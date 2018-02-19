Трамп о вмешательстве РФ в выборы: целью России было создать раздор, хаос и подорвать США

Президент США Дональд Трамп заявил, что он никогда не говорил о невмешательстве России в выборы 2016 года.

Президент Трамп заявил в воскресенье, что считает, что Россия была чрезвычайно успешной в подрыве политического ландшафта Соединенных Штатов путем вмешательства в выборы 2016 года.

«Целью России было создать раздор, хаос и подорвать США. Со всеми этими комитетскими слушаниями, расследованиями и ненавистью внутри (Республиканской) партии, их успех превзошел их самые смелые мечты. Они надрывают свои животы от смеха в Москве. Америка, поумней!», - написал в воскресенье Президент в своем Твиттере, передает Голос Америки.

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В серии твитов президент также критически упомянул о «российском расследовании». Он подверг критике своего советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, который накануне в субботу заявил, что есть неопровержимые доказательства российского вмешательства в выборы, через день после того, как спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения против 13 граждан России и трех российских компаний в ведении «информационной войны» для того, чтобы подорвать президентские выборы и помочь победить Трампу.

«Я никогда не говорил, что Россия не вмешалась в выборы. Я сказал, это может быть Россия или Китай, или другая страна или группа, а может это был 180 килограммовый гений, сидя у себя в кровати и играя в компьютерные игры». «Российская фальшивка в том, что предвыборный штаб Трампа вступил в сговор с Россией. Этого никогда не было!», - написал президент.

Трамп также упомянул, что Макмастер «забыл сказать, что россияне не повлияли или изменили результаты выборов 2016, а единственный заговор, который имел место, это заговор между Россией» и его оппонентом от демократов, бывшим Госсекретарем Хиллари Клинтон и другими демократами.