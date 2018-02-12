Трамп рассказал о "глупо потраченных" $7 триллионах на Ближнем Востоке

17:24, 12 февраля 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в своем твиттере.

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«Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как были глупо потрачены $7 трлн на Ближнем Востоке, пришло время начать вкладывать в нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США намерен представить план по развитию американской инфраструктуры на $1,5 трлн.

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Теги: #Трамп о Ближнем Востоке