Трамп рассказал о "глупо потраченных" $7 триллионах на Ближнем Востоке

Трамп утверждает, что "пришло время начать вкладывать в собственную страну".

Президент США Дональд Трамп заявил, что пора вкладывать средства в американскую экономику, а не в Ближний Восток.

Об этом он написал в своем твиттере.

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«Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как были глупо потрачены $7 трлн на Ближнем Востоке, пришло время начать вкладывать в нашу страну», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США намерен представить план по развитию американской инфраструктуры на $1,5 трлн.