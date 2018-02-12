Трамп рассказал о "глупо потраченных" $7 триллионах на Ближнем Востоке
17:24, 12 февраля 2018
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Трамп утверждает, что "пришло время начать вкладывать в собственную страну".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что пора вкладывать средства в американскую экономику, а не в Ближний Восток.
Об этом он написал в своем твиттере.
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«Это будет большая неделя для инфраструктуры. После того, как были глупо потрачены $7 трлн на Ближнем Востоке, пришло время начать вкладывать в нашу страну», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США намерен представить план по развитию американской инфраструктуры на $1,5 трлн.
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