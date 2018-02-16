Суд признал неконституционным иммиграционный указ Трампа

Указ Трампа является проявлением дискриминации на религиозной почве.

Федеральный апелляционный суд в штате Вирджиния постановил, что указ Дональда Трампа о приостановлении приема мигрантов из ряда мусульманских стран, является неконституционным.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на решение суда, передает РБК.

Суд рассмотрел жалобы на указ, подписанный американским президентом, которые были поданы рядом общественных и правозащитных организаций.

Читайте также"Мы получаем худших": Трамп снова раскритиковал лотерею Green CardВ тексте официального решения суда, список организаций и лиц, выступивших против указа Трампа составил около семи страниц.

Большинство судей пришли к выводу, что решение Трампа является неконституционным и «испорчено враждебным отношением к исламу».

Как добавляет Голос Америки, указ Трампа является проявлением дискриминации на религиозной почве.

Апелляционный суд 4-го округа в Ричмонде стал вторым федеральным апелляционным судом, вынесшим постановление против указа Трампа, который был анонсирован в сентябре прошлого года.

Напомним, ранее Верховный суд США полностью удовлетворил запрос Белого дома на введение ограничений на поездки в США для граждан 8 специально определенных стран.