Суд признал неконституционным иммиграционный указ Трампа

02:07, 16 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на решение суда, передает РБК.

Суд рассмотрел жалобы на указ, подписанный американским президентом, которые были поданы рядом общественных и правозащитных организаций.

Читайте также"Мы получаем худших": Трамп снова раскритиковал лотерею Green CardВ тексте официального решения суда, список организаций и лиц, выступивших против указа Трампа составил около семи страниц.

Большинство судей пришли к выводу, что решение Трампа является неконституционным и «испорчено враждебным отношением к исламу».

Как добавляет Голос Америки, указ Трампа является проявлением дискриминации на религиозной почве.

Апелляционный суд 4-го округа в Ричмонде стал вторым федеральным апелляционным судом, вынесшим постановление против указа Трампа, который был анонсирован в сентябре прошлого года.

Напомним, ранее Верховный суд США полностью удовлетворил запрос Белого дома на введение ограничений на поездки в США для граждан 8 специально определенных стран.

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Теги: #иммиграция#Дональд Трамп#указ Трампа о мигрантах#мигранты в США