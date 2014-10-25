В Эстонии заявили, что уже начали отсоединение балтийских электросетей от России

Председатели комиссий по делам ЕС парламентов Балтийских стран и Польши сегодня обсудили в Нарве возможность отсоединения балтийских энергосетей от России для укрепления энергетической безопасности. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского парламента.

"Отсоединение балтийских электросетей от России уже начато. В августе Еврокомиссии было представлено ходатайство о финансировании третьего электрического соединения между Эстонией и Латвией, которое должно быть построено к 2020 году. Помимо этого, необходимо три электрических соединения между Литвой и Польшей", - сообщил председатель комиссии по делам ЕС эстонского парламента Калле Паллинг.

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На встрече также обсудили необходимость развития единого рынка газа. В качестве положительного примера было выделено предстоящее открытие терминала природного газа в литовской Клайпеде в предстоящий понедельник. Стороны считают, что благодаря терминалу зависимость региона от монополиста в газовом секторе российского "Газпрома", снизится. Повысится энергетическая безопасность во всем регионе.

Ранее сообщалось, что СПГ-терминал в Клайпеде начнет действовать в начале декабря. Мощность терминала будет составлять порядка 2-3 миллиардов кубометров в год.