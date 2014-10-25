В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

На севере Греции в окрестностях города Арта зафиксировано землетрясение 5,2, сообщает Газета.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Подземный толчок был зафиксирован в 03.16 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал в 20 км от города Арта.

Читайте такжеВ Шотландии произошло сильное землетрясениеСообщений о жертвах и серьезных повреждениях не зафиксировано.