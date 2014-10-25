В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
13:45, 25 октября 2014Мир
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Сообщений о жертвах и серьезных повреждениях нет.
В Греции зафиксировано землетрясение / wikipedia
На севере Греции в окрестностях города Арта зафиксировано землетрясение 5,2, сообщает Газета.ru со ссылкой на Agence France-Presse.
Подземный толчок был зафиксирован в 03.16 по местному времени. Эпицентр землетрясения залегал в 20 км от города Арта.
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