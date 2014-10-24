В Стокгольме уверены в существовании загадочной субмарины, несмотря на прекращение ее поисков

14:18, 24 октября 2014
Мир
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Швеция заявляет, что в водах близ Стокгольма действовал "по крайней мере одна" иностранная подводная лодка.

REUTERS
 

Как заявил заместитель руководителя операции, контр-адмирал Андерс Ґренстад, такая иностранная подводная активность «недопустима», пишет Радио Свобода.

Ранее сегодня стало известно, что шведские военные прекратили операцию по поиску неизвестного подводного объекта в водах близ Стокгольма.

Военные не уточняли, поиски какого именно объекта ведутся, ссылаясь на повышенную секретность задания.

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По данным шведских СМИ, субмарина, которую разыскивали - русская.

Министерство обороны России выступало с опровержением предположений о том, что проведенная в Швеции операция якобы связана с присутствием у берегов этой скандинавской страны российской подводной лодки.

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