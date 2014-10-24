В Стокгольме уверены в существовании загадочной субмарины, несмотря на прекращение ее поисков
Швеция заявляет, что в водах близ Стокгольма действовал "по крайней мере одна" иностранная подводная лодка.
Как заявил заместитель руководителя операции, контр-адмирал Андерс Ґренстад, такая иностранная подводная активность «недопустима», пишет Радио Свобода.
Ранее сегодня стало известно, что шведские военные прекратили операцию по поиску неизвестного подводного объекта в водах близ Стокгольма.
Военные не уточняли, поиски какого именно объекта ведутся, ссылаясь на повышенную секретность задания.
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По данным шведских СМИ, субмарина, которую разыскивали - русская.
Министерство обороны России выступало с опровержением предположений о том, что проведенная в Швеции операция якобы связана с присутствием у берегов этой скандинавской страны российской подводной лодки.