В Стокгольме уверены в существовании загадочной субмарины, несмотря на прекращение ее поисков

Как заявил заместитель руководителя операции, контр-адмирал Андерс Ґренстад, такая иностранная подводная активность «недопустима», пишет Радио Свобода.

Ранее сегодня стало известно, что шведские военные прекратили операцию по поиску неизвестного подводного объекта в водах близ Стокгольма.

Военные не уточняли, поиски какого именно объекта ведутся, ссылаясь на повышенную секретность задания.

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По данным шведских СМИ, субмарина, которую разыскивали - русская.

Министерство обороны России выступало с опровержением предположений о том, что проведенная в Швеции операция якобы связана с присутствием у берегов этой скандинавской страны российской подводной лодки.