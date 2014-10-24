Швеция прекратила поиски неуловимой подлодки

ВМС Швеции прекратили поиски предполагаемой иностранной подводной лодки в территориальных водах страны близ Стокгольма. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на портал The Local.

"В 08.00 пятницы (10.00 мск) была закончена основная часть морской разведывательной операции, проводившейся в (Стокгольмском) архипелаге с прошлой пятницы", — говорится в заявлении ВМС, которое транслировалось по местному ТВ.

Причины, по которым были приостановлены поиски, не сообщаются.

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В центральной и южной части Стокгольмского архипелага около недели продолжалась военно-морская операция по поиску неизвестной подводной лодки. Сами шведские военные характеризировали ее как операцию по сбору информации касающейся "вероятной подводной активности, иностранного государства в территориальных водах Швеции". Предполагается, что это могла быть терпящая бедствие российская подводная лодка.

Позже шведские военные заявили, что если в водах Стокгольмского архипелага будет обнаружена подозрительная иностранная подлодка, ее заставят всплыть с силой, «с применением оружия в случае необходимости».