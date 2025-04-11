Сейчас Германия не может передать Украине дополнительные системы ПВО.

Министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский во время заседания "Рамштайн" запросили одну установку ПВО Patriot до лета 2025 года. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-27), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Но на длинной дистанции им надо больше. Как известно, Германия передала четыре системы ПВО, и у нас нет возможности передать больше сейчас. Но мы пытаемся собрать по всему миру системы ПВО, которые можем найти. И мы пытаемся одновременно найти деньги, чтобы приобрести все, что мы можем получить", - сказал Писториус.

В то же время Умеров во время брифинга заявил, что система ПВО - это вызов для всего мира, в котором Россия ежедневно запускает сотни воздушных целей различных типов.

Видео дня

"На этом этапе мы работаем с нашими партнерами, чтобы найти дополнительные системы Patriot. И мы благодарны нашим партнерам. Противовоздушная оборона - это проблема всего мира. Поэтому мы делаем максимум, что можем, чтобы получить (системы ПВО, - УНИАН) как можно быстрее", - подчеркнул Умеров.

ПВО: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в покупке большого пакета вооружения у США на сумму 30-50 млрд долларов. В частности, по словам президента, Украине нужны хотя бы 10 дополнительных систем ПВО.

Накануне Зеленский также упрекнул партнеров в том, что их системы Patriot сейчас просто стоят где-то на хранении, хотя они могли бы спасать жизни в Украине.

Напомним, во время заседания "Рамштайн" Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины. В него хокрема войдут четыре системы IRIS-T и 30 ракет для систем ПВО Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: