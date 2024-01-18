Использование Москвой на поле боя ракет, поставленных Пхеньяном, демонстрирует успехи режима Ким Чен Ына.

В последние недели российские войска запустили на Украине баллистические ракеты малой дальности, поставленные Северной Кореей, согласно оценкам Вашингтона, Сеула и Киева. Пхеньян предоставил Москве десятки единиц этого оружия, утверждают США.

Издание WSJ пишет, что чиновники пришли к выводу, что использовалось северокорейское оружие, проанализировав обломки, собранные в Украине. По мнению экспертов в области обороны, Россия использовала новые ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, разработанные Пхеньяном. Обе страны отрицают участие в поставках оружия.

Несмотря на шквал испытательных пусков, Северная Корея до сих пор не могла оценить, как ее новое поколение баллистических ракет малой дальности ведет себя на поле боя - в частности, против западных систем обороны.

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По мнению экспертов в области безопасности, боевые действия, скорее всего, предоставят режиму лидера Ким Чен Ына новые возможности для распространения. Незаконный оружейный бизнес страны насчитывает не одно десятилетие, хотя в последние годы он пошел на спад. Традиционные заказчики на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах перешли на более дешевые беспилотники, которые оказались лучше устаревших предложений Пхеньяна. Ужесточение санкций повысило риск того, что грузы, находящиеся в пути, могут быть перехвачены.

Использование ракет малой дальности придает новый импульс продажам оружия Северной Кореей, поскольку милитаризация растет во всем мире и создает новый спрос со стороны стран, не имеющих доступа к легальным продажам оружия.

"Северная Корея сможет получить за эти системы такую цену, какой не было раньше", - говорит Тоби Далтон, старший научный сотрудник и содиректор программы по ядерной политике Фонда Карнеги. "Это дойная корова".

Ким недавно посетил крупнейшие заводы страны по производству боеприпасов, приказав чиновникам наращивать производство. Увеличение продаж оружия может дать столь необходимый толчок экономике Северной Кореи, все еще восстанавливающейся после пандемии.

Точный потенциал страны по производству ракет трудно оценить, учитывая склонность режима Кима к секретности. Однако, по оценкам южнокорейских специалистов, в Северной Корее насчитывается более 300 заводов по производству боеприпасов, включая еще 100 гражданских объектов, которые могут переключиться на производство оружия.

У Северной Кореи есть некоторые преимущества перед Западом, где производители оружия с трудом справляются со спросом, вызванным войной на Украине. Производство оружия в Пхеньяне контролируется государством. Ким может нанимать людей на заводы, если хочет увеличить производство.

Пхеньян опирается на отечественных производителей и нелегальные сети для обеспечения своей ракетной промышленности. Но он также в значительной степени опирается на Россию и некоторых других союзников в плане поставок и технологических ноу-хау, говорит Тушар Судеш Мангуре, оборонный аналитик из аналитической компании GlobalData. Чтобы еще больше увеличить производство, Россия могла бы предоставить сырье, которое Северная Корея с трудом получает, добавил он.

То, что Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, с очевидным успехом применяет северокорейские ракеты, посылает несколько очень четких сигналов потенциальным покупателям, которые, возможно, еще сомневаются, стоит ли вести оружейный бизнес с режимом Кима, говорит Дарья Долзикова, научный сотрудник Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам обороны и безопасности.

По ее словам, один из таких сигналов заключается в том, что Россия вряд ли будет пресекать любые подобные сделки, осуществляемые через ее границы, или требовать наказания покупателей в ООН. Другой заключается в том, что северокорейские ракетные системы могут быть более надежными, чем считалось ранее.

Удары ракетами Северной Кореи по Украине - последние новости

На новогодние праздники Россия ударила по Украине баллистическими ракетами, произведенными в КНДР.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, продав это оружие Москве.

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