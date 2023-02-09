Матеуш Моравецкий отметил, что у Варшавы недостаток самолетов, поэтому заказали новые F-35.

Варшава готова передать Киеву истребители, в которых нуждаются украинские военные. Польша не будет делать этого первой из-за недостатка самолетов.

"Наша позиция здесь однозначна. Можем действовать только совместно в рамках целого объединения Североатлантического договора. Если такое решение будет, то мы не будем теми первыми, кто предоставит истребители, но, наверное, будем положительно отвечать на это", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.

При этом польский политик отметил, что Варшава заказала новые F-35 из-за нехватки истребителей. По словам Моравецкого, первыми передать Украине самолеты могли бы те страны, у кого истребителей больше всего.

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Истребители для Украины - что известно

После успешных переговоров по передаче Украине танков Киев попросил союзников рассмотреть вопрос о предоставлении дальнобойных ракет и самолетов. Не все страны Запада допустили подобную возможность, некотоые выступили категорически против.

Позже издание Politico сообщило, что на новой встрече в формате "Рамштайн", которая запланирована на 14 февраля, в центре внимания может быть авиация для Украины.

В свою очередь 9 февраля глава Европейского парламента Роберта Мецола призвала политиков предоставить Украине самолеты и дальнобойные ракеты.

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