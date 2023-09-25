О своем участии в форуме заявили уже 26 стран и более 160 компаний.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился деталями относительно будущего Форума оборонных индустрий. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы объединить мир ради создания нового и мощного арсенала для Украины.

Об этом он сказал в своем видеообращении. Глава государства отметил, что 25 сентября министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин доложил о подготовке первого такого мероприятия.

"Уже есть более 160 компаний, которые будут участницами. 26 стран. Различные части мира: Америка, Азия, Европа, Австралия. Производители полного спектра вооружений. Мы сделаем все, чтобы объединить мир ради создания нового и мощного арсенала для Украины и всех защитников международного права", – отметил Зеленский.

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Форум оборонных индустрий

В августе президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина осенью планирует провести Форум оборонных индустрий с участием украинских и иностранных производителей оружия. Этот Форум планируется как первая фиксация достижений украинского оборонно-промышленного комплекса.

25 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что 165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили свое участие в Форуме оборонных индустрий. По словам главы МИД, этот Форум даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров.

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