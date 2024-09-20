Военные эксперты уверены, что действующие ограничения значительно подрывают эффективность истребителей на поле боя.

Ограничения Запада на удары по территории России, значительно снижают эффективность украинских истребителей F-16. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

Многие союзники Украины, включая США, не позволяют использовать предоставленное ими дальнобойное оружие для атак на российские объекты. Это ставит Украину в сложное положение - вместо того, чтобы уничтожать источники российских атак, ей приходится отбивать ракету по отдельности, что значительно усложняет задачу.

Это также предоставляет российской армии больше возможностей наносить удары по украинским самолетам, что делает их более уязвимыми вблизи линии фронта. По словам Джорджа Барроса, аналитика Института изучения войны США, нынешние ограничения позволяют России сосредотачивать свою противовоздушную оборону в конкретных регионах, что снижает эффективность украинских авиаударов.

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Баррос отметил, что если Украина получит разрешение на удары вглубь России, это заставит российскую сторону принимать сложные решения по размещению своих средств ПВО, оттягивая их от фронта. Это, в свою очередь, создаст "большую оперативную глубину" для украинских F-16, что позволит им действовать в большей части воздушного пространства Украины и на оккупированных территориях.

"Стрелять в лучника"

Военный эксперт Михаэль Бонерт, изучающий воздушные системы в корпорации RAND, отметил, что для Украины эффективнее "стрелять в лучника", чем в стрелы, намекая на преимущество ударов на большие расстояния.

Несмотря на то, что некоторые союзники недавно разрешили Украине использовать ограниченное количество оружия меньшей дальности для ударов по России, наиболее мощное оружие, такое как ракеты Storm Shadow/SCALP и ATACMS, остается недоступным. Это ограничивает возможности Украины для уничтожения ключевых военных целей в России.

Генерал-майор в отставке Гордон "Скип" Дэвис-младший, бывший заместитель помощника генсека НАТО, заявил, что он поддерживает снятие всех ограничений на использование западных систем на территории России, добавив, что угрозы России относительно эскалации в случае нарушения "красных линий" остаются нереализованными.

Другой проблемой для эффективности F-16 является их количество. Дания, Норвегия, Бельгия и Нидерланды пообещали передать Украине более 85 истребителей, однако эксперты считают, что для настоящей эффективности Украине нужно не менее 200 самолетов.

Военный эксперт Майкл Кларк отметил, что для достижения реального преимущества в воздухе Украина нуждается в значительно большем количестве истребителей, чем сейчас запланировано на поставку.

Удары по России западными ракетами - актуально

Напомним, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не повлияла на изменение политики США относительно возможного разрешения для ВСУ на удары их оружием вглубь России.

По его словам, США продолжат обсуждать с Украиной возможные способы поддержки, чтобы она могла выиграть эту войну. Он уточнил, что речь идет о предоставлении технических средств и разведданных.

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