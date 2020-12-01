Это стало первой прямой закупкой товаров военного назначения без посредников.

Министерство обороны Украины впервые провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Об этом сообщили в пресс-службе миссии Украины при НАТО.

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"Поздравляем Минобороны с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через НАТО для нужд Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Оборонные закупки по стандартам НАТО

17 июля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона об оборонных закупках.

Среди прочего, документом предусмотрен постепенный переход к государственному подтверждению качества на основе подходов, которые используются в соответствующих стандартах НАТО; предоставление возможности государственным заказчикам осуществлять закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения с прозрачными и конкурентными процедурами, а также осуществлять закупки по импорту; осуществление закупок в рамках 3-летнего планирования.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

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Автор: Леся Лещенко