В первую очередь, Украина должна исходить из национальных интересов, если встанет вопрос выживания и существования украинской нации.

Вопрос о создании собственного ядерного оружия станет актуальным, если Украине откажут в членстве в Организации Североатлантического договора (НАТО) и будут принуждать к капитуляции перед Россией, которая развязала захватническую войну против Украины.

Об этом в эфире канала "Эспрессо" сказал военный эксперт Михаил Самусь, директор платформы New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

"Суть не в качестве ядерной бомбы. Суть чисто политически-стратегическая. Если Украина будет союзником НАТО, а если еще и будет приглашена в НАТО, если Украину не будут держать в серой зоне, в этом турбулентном мире - то нам это ядерное оружие не нужно", - подчеркнул Самусь.

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В то же время, по словам эксперта, если Украина будет вытолкнута в "серую зону", потому что заявляют, что приглашение Украины в Альянс невозможно, если Украину будут принуждать к капитуляции и принуждать к сдаче украинских территории России как стране-агрессору, и это будет рассматриваться в определенной временной перспективе на долгий срок, то в такой ситуации Украине будет стоит исходить из национальных интересов.

"Речь идет о выживании, о существовании украинской нации. Тогда вопрос уже не будет стоять, делать нам элементарное ядерное оружие или не элементарное оружие. Нам надо выживать, и тогда надо действительно будет создавать любые инструменты, которые в условиях, когда мы будем находиться в буферной зоне между НАТО, Западным миром и Россией - нам надо будет принимать любые меры. И, в этом плане, ядерное оружие является одним из инструментов", - констатирует Самусь.

При этом он уточнил, что сейчас этот вопрос вообще не стоит на повестке дня, потому что Украина имеет все возможности быть интегрированной в евроатлантическое пространство.

По его убеждению, Украина является очень желанным участником, если говорить также о европейской стратегической автономности.

Вопрос ядерного статуса Украины

Как сообщал УНИАН, украинские эксперты считают, что вероятное восстановление ядерного статуса Украины можно рассматривать в контексте создания субрегионального союза разных стран, в том числе с участием Великобритании, Польши и стран Балтии.

Издание The Times со ссылкой на документ, подготовленный для Минобороны Украины, утверждало, что Украина может создать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп откажется от военной помощи США.

В то же время, в Министерстве иностранных дел опровергли информацию о том, что Украина якобы может создать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

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