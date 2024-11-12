На этот вопрос надо в первую очередь посмотреть с точки зрения национальных интересов Украины, считают эксперты.

Вероятное восстановление ядерного статуса Украины можно рассматривать в контексте создания субрегионального союза разных стран, в том числе с участием Великобритании, Польши и стран Балтии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперты сказали во время выступлений на Международном Форуме Центральной и Восточной Европы VIA CARPATIA 2024.

Директор New Geopolitics Research Network, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал о разработке украинскими экспертами документа, который называется "Видение оборонных аспектов внутреннего плана победы".

Видео дня

"Мы даже там затронули ядерную доктрину Украины. Насколько бы это не было контроверсионным вопросом, но мы считаем, что пришло время посмотреть это с точки зрения национальных интересов Украины, а не восприятия исключительно "Украины, которая должна придерживаться международных обязательств режима нераспространения". Прежде всего, национальные интересы Украины, а потом уже другое", - подчеркнул Самусь.

В частности, эксперт отметил, что "так действуют взрослые страны, взрослые нации".

"Я считаю, что [мы] доросли до того состояния, чтобы поставить эти вопросы", - добавил Самусь.

В свою очередь, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, что по ядерным вопросам был проведен ряд консультаций:

"Мы понимаем, что технологический потенциал создания ядерного оружия подчинен политическим решениям. Это понятно. Поэтому, можно сказать так, что Украина имеет технологический потенциал для пересмотра безъядерного статуса и приобретения статуса ядерного"

В то же время, он сказал, что для этого надо несколько вещей.

"Во-первых, доказать миру, что именно Путин нарушил договор о нераспространении ядерного оружия. Именно Путин создал из России мощного врага для нас, для Украины, для всего мира, потому что в 1990-х годах, когда кто-то говорил о ядерном оружии, говорили: а зачем вам ядерное оружие? И никто не мог ответить, потому что никто не мог назвать врага. Сейчас враг есть", - подчеркнул Бадрак.

При этом, по его словам, нужна политическая поддержка ключевых мировых игроков.

"Если бы, например, Трамп отказал Европе в ядерном зонтике, то вполне логичным было бы возобновление предложений по ядерному статусу, и, поскольку Польша об этом уже заявляла, то наиболее логичным было бы совместно работать в этой сфере. Это было бы чрезвычайно важно", - сказал Бадрак.

Он считает, что это могло бы стать прологом к созданию субрегионального союза с Великобританией при участии Украины, Польши и стран Балтии. "Тогда бы мы были мощным общим блоком", - убежден Бадрак.

Вместе с тем, он допускает, что возможно Украине не нужно ядерное оружие, если бы, например, системы Typhon, которые США планируют разместить в Германии, после установления мира развернули на территории Украины. Это же касается ракет Tomahawk и SM-6.

Ядерное оружие Украины - что говорилось ранее

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие.

Таким образом Зеленский объяснил свои слова, когда вспомнил, что в сентябре во время встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке сказал ему, что Украина или вступит в НАТО, или будет иметь ядерное оружие. В то же время, президент Украины добавил, что Украина выбирает вариант немедленной необходимости вступления в Альянс.

Вас также могут заинтересовать новости: