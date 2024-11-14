По убеждению Подоляка, изменения на фронте дадут достаточное количество оружия, в частности дальнобойного.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не намерена создавать ядерную бомбу, потому что это не то решение, которое могло бы существенно изменить ситуацию на фронте.

"Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить то, что происходит на фронте, то можно было бы, несмотря на все сложности юридические и репутационные, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта", - сказал советник в эфире YouTube-канала РБК-Украина.

По его убеждению, изменения на фронте дадут достаточное количество оружия, в частности дальнобойного, а также разрешение на удары вглубь России.

Видео дня

"Вот это точно даст изменения на фронте. А для этого нам нужна инвестиционная поддержка в военные производства и непосредственно поставки оружия, которое есть на складах", - отметил Подоляк.

Будет ли создавать Украина ядерное оружие

Накануне издание The Times, ссылаясь на аналитическую записку, подготовленную для Министерства обороны Украины, написало, что Украина якобы может разработать элементарную ядерную бомбу с использованием плутония, если Трамп прекратит военную помощь США.

В МИД опровергли информацию о том, что Украина может создать ядерную бомбу. Представитель Министерства иностранных дел Тихий заявил, что Украина придерживается договора о нераспространении ядерного оружия, не разрабатывает его и не планирует создавать.

Вас также могут заинтересовать новости: