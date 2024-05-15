Такие танки могут противостоять беспилотникам, но не артиллерийским снарядам.

В начале апреля на на фронте в Украине появился новый вид российской бронетехники: "танки-черепахи" - танки Т-62, Т-72 или Т-80 с дополнительным металлическим защитным панцирем из кровельного материала, решетки и сетки. Как пишет Forbes, несмотря на странный внешний вид, эти танки были достаточно эффективны, но теперь украинские военные похоже научились с ними справляться.

Как отмечает издание, проблема россиян заключалась в том, что танки-черепахи были технологическим решением конкретной технологической проблемы - защиты от тысяч украинских FPV-дронов. Сварной панцирь танка-черепахи блокирует FPV с большинства направлений, а радиопомехи могут помешать сигналам управления дронами.

"Защищенные таким образом от самого важного на тот момент оружия Украины, танки-черепахи могли относительно безнаказанно двигаться к украинским позициям, разминируя мины передними катками, чтобы другие машины могли подобраться достаточно близко, чтобы высадить пехоту. И до тех пор, пока украинцы использовали только FPV для защиты своих позиций, танки-черепахи были серьезным подспорьем для российских операций и серьезной угрозой для украинских", - пишет Forbes.

Видео дня

Однако FPV всегда были временной мерой - способом для украинских войск компенсировать нехватку артиллерии и ракет, вызванную многомесячной блокадой американской помощи. И когда в конце прошлого месяца эта блокада наконец была снята, боеприпасы от США начали менять динамику на линии фронта.

"Украинские бригады теперь могут стрелять 100-фунтовыми снарядами и 50-фунтовыми ракетами в дополнение к запуску двухфунтовых беспилотников. Это объясняет, почему так много танков-черепах уничтожается. Тонкая металлическая крыша может отразить хлипкий беспилотник с фунтом взрывчатки. Но она более чем бесполезна против артиллерийского снаряда, чья боевая нагрузка может превышать 25 фунтов. Пробив панцирь танка-черепахи, снаряд может вызвать пожар, который превратит машину в печь", - отмечает Forbes.

Кроме того, приваренный металлический панцирь мешает экипажу танка видеть и может помешать спастись, если машина будет обездвижена.

"Плохая обзорность и подвижность танков-черепах не были серьезной проблемой, пока танки не получали серьезных повреждений. Теперь же, когда их обстреливают более тяжелыми боеприпасами, экипажи танков-черепах не могут позволить себе остаться слепыми и попасть в ловушку", - отмечает издание.

Forbes считает, что в ближайшие недели и месяцы ВСУ будет все легче и легче подбивать танки-черепахи. И это может заставить российские войска отказаться от такой конструкции машины или, по крайней мере, модифицировать ее. Однако при этом уменьшение металлической оболочки для обеспечения большей мобильности и видимости может пропустить большее количество FPV.

Тактика россиян на фронте

Как писал УНИАН, украинские и российские войска пытаются разработать контрмеры для защиты танков от беспилотников, которые, по словам экспертов, становятся все более серьезной проблемой даже для быстро движущейся техники.

В частности, РФ все чаще использует на войне в Украине "танки-черепахи". Однако, по словам спикера 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, на самом деле эффективность их является весьма ограниченной. А мастерство украинских дроноводов позволяет "находить щели" в импровизированном "панцире" и уничтожать такие танки.

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