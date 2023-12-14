В общем перечне помощи увидели формулировку, которая ранее не встречалась ни в одном из пакетов поддержки.

12 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине на общую сумму 200 млн долларов. В перечне содержится довольно необычный пункт под названием "компоненты противовоздушной обороны".

Как отметили эксперты Defense Express, такая формулировка ранее не встречалась ни в одном другом объявлении о предоставлении пакета помощи. Причем, речь идет именно о программе передачи вооружения из запасов Вооруженных сил США, а не об изготовлении на заказ по контрактам USAI.

Кроме того, в перечне заметили еще одну довольно расплывчатую формулировку. В списке помощи значится пункт "оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры". В материале отмечается, что вместе с очередной передачей ракет AIM-9M, которые являются частью одного из проектов под общим названием FrankenSAM, все это указывает именно на вариант передачи комплектующих для создания таких ЗРК в Украине.

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"Конечно это исключительно предположение, потому что речь не идет об официальном объявлении. Но вполне вероятно указывает именно на передачу компонентов для создания этого ЗРК ближней зоны, который благодаря ракетам AIM-9M может иметь дальность уничтожения целей около 5 км по аналогии с MIM-72 Chaparral, который использовал немного адаптированную версию этой ракеты "воздух-воздух", – говорят эксперты.

Не исключено, что передача таких компонентов связана с недавним сообщением США о передаче Украине технической документации для начала производства некоторых проектов FrankenSAM.

"И именно ЗРК с ракетами AIM-9M объективно возможно считать самым простым по сравнению с интеграцией RIM-7 Sea Sparrow в ЗРК "Бук", а также гибрида ракет и пусковых Patriot с украинской РЛС. Как именно это будет реализовано остается тайной, но вполне может напоминать так и официально не объявленный, но уже показной Воздушными силами ВСУ импровизированный британский ЗРК под ракету "воздух-воздух" AIM-132 ASRAAM. Тем более, что эта британская ракета воздух-воздух имеет аналогичное инфракрасное наведение, что и AIM-9", – говорится в материале.

Военная помощь Украине: последние новости

Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, ее развернут и введут в эксплуатацию до конца текущего года. Он также отметил, что Киеву передадут бронетехнику, боеприпасы, зимнюю защитную одежду, электрогенераторы для преодоления дефицита электроэнергии.

Кроме того, новую военную помощь готовит Дания. Сумма пакета составит почти 1 млрд евро. Туда войдут боеприпасы, танки, дроны и другое важное оборудование, или то, в чем Украина нуждается сейчас на поле боя, рассказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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