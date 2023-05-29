Американские системы ПВО сдерживают россиян в реализации плана ударить по "куполу" стен здания парламента, указал военный эксперт Роман Свитан. Атака на Киев в ночь на 29 мая - очередная попытка ликвидировать защиту.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что сегодняшним массированным ударом по Киеву, который оккупанты реализовали в несколько этапов, РФ пыталась уничтожить американские системы Patriot.

Об этом свидетельствует количество ракет, запущенных по столице: первый ночной удар был направлен на определение точек пусков Patriot, а второй на ликвидацию установок, указал Свитан в эфире "Утро Февраля".

"Примерно колируется количество ракет, выпущенных по Киеву уже днем из "Искандеров" - 11, с количеством пусковых установок и систем Patriot - их тоже 11. То есть если разложить Patriot - это восемь пусковых установок, плюс девятое - локатор, плюс машина управления и электростанция. Вот 11 точек", - указал эксперт.

По словам Свитана, ночью оккупанты срисовали точки пусков Patriot, и, не дожидаясь времени, пока ПВО переформатируется (она передвигается после каждого пуска и каждой "засветки"), попытались найти их "Искандерами".

Военный эксперт отметил, что "баллистика" из ОТРК "Искандер" - это те самые ракеты "Кинжал". Разница лишь в том, что запуск первых реализуют не с самолета: "Скорее всего их отстреливали с Брянской области, самый оптимальный вариант заход с северо-востока, там до 500 км (дальность ракеты "Искандер") - это как раз половина Брянской области, с любой точки можно было отстрелять", - указал он.

Свитан считает, что сегодня для атаки по Украине россияне в большинстве применили именно "баллистический" тип ракет ("Искандер-М"), а не крылатые "Искандер-К".

Военный эксперт подчеркнул, что оккупанты пытаются добраться до центра принятия решений в Киеве.

"Им нужно обязательно по куполу попасть Верховной Рады, они добраться до него никак не могут, им мешает Patriot. Это ж россияне, они как бараны в новые ворота, будут биться, пока до хвоста не сотрутся, а уже когда хвост ляжет, успокоятся. Можно сказать, что всю оставшуюся часть боевых действий они будут пытаться пробить Patriot", - указал Свитан.

Он призвал украинцев не надеяться на Patriot, потому что они могут спасти от российских ракет, но не от осколков: "Киев будет прикрыт, но он не прикрыт от осколков, это очень сложно... Полторы тонны железа каждый раз разбивается в воздухе и дальше падает вертикально вниз, попадая по чему попало", - подчеркнул эксперт.

Оккупанты реализовали несколько атак по Киеву 29 мая

Напомним, что россияне усилили массированные удар по столице и бомбили Киев, как 28 мая - в честь годовщины города, так и в ночь на 29 число.

Утром Воздушные силы ВСУ сообщили, что в небе над Украиной ликвидировано 37 российских крылатых ракет и 29 БПЛА "Shahed-136/131".

Уже примерно в 11:00 россияне выпустили по Украине новую серию ракет - в направлении столицы сбили 11 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К", сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позже военный эксперт Defense Express Валерий Рябых заявил, что соответствующим пуском "баллистики" россияне знатно опозорились: запустив ракеты среди дня они не достигли ни одной цели и в очередной раз показали преимущество систем ПВО Patriot.

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