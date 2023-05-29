Российская пропаганда неоднократно подчеркивала уникальность этих ракет.

Во время ракетной атаки по Киеву 29 мая был разрушен очередной миф о российском вооружении. Россия опозорилась, выпустив баллистические ракеты "Искандер" по городу среди рабочего дня, ведь все 11 вражеских ракет были сбиты.

Так атаку на Киев прокомментировал в эфире телеканала "Эспрессо" военный эксперт Defense Express Валерий Рябых. Он отметил, что российская пропаганда неоднократно подчеркивала уникальность этих ракет – мол, "Искандеры" способны обходить все средства противоракетной обороны.

"Наша ПВО демонстрирует чудеса работы, защищая мирное население Украины. Видим, что государство-агрессор взяло курс на усиление террористических атак, не гнушаясь ничем проводит массированные атаки всеми имеющимися у них средствами. Сегодня, 29 мая, произошел очередной феноменальный случай, когда РФ опозорилась, потому что рухнул очередной миф, в частности об "Искандерах". Дело в том, что сегодняшняя атака была очень коварной, потому что произошла во время рабочего дня, когда мирные жители в Киеве жили своей жизнью. РФ использовала массированную ракетную атаку баллистическими ракетами, которые двигаются очень быстро", – объяснил он.

Видео дня

По словам эксперта, ракеты подлетели в Киев примерно через 10 минут после того, как зазвучала сирена. Их встретила украинская противовоздушная и противоракетная оборона, которая уже может сбивать баллистические ракеты.

"Большое значение имеет то, что это были ракеты "Искандер", которые, как и "Калибр" ранее, были опозорены, потому что именно на эти ракеты делалась ставка государства-террориста в противостоянии со свободным миром. К тому же, российские пропагандисты говорили, что "Искандеры" – очень уникальны и могут обходить все системы противоракетной обороны, двигаются с очень большой скоростью и могут маневрировать на конечном участке, менять траекторию полета", – добавил Рябых.

Кроме того, россияне рассказывали, что "Искандеры" оснащены устройствами РЭБ, что помогает им обходить ПВО и ПРО.

"То есть это именно те системы, которые используются в российских межконтинентальных баллистических ракетах типа "Тополь" и другие. Сегодняшняя атака по украинской столице показала, что мир может не бояться РФ с ее ракетами, потому что все, о чем говорила российская пропаганда, оказалось мифом", – резюмировал военный эксперт.

Атака РФ по Киеву 29 мая

Днем в понедельник, 29 мая, Россия выпустила по Украине ракеты. Целью стала Киевская область и Киев. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг выпустил 11 ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К". Все вражеские цели сбили украинские военные.

В Национальной гвардии Украины рассказали, что во время атаки на Киев украинский военный сбил две российские ракеты из ПЗРК "Игла". Вражеские цели уничтожил 20-летний воин на псевдо "Покемон", который служит в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе бригады "Буревій".

Вас также могут заинтересовать новости: