Это лазерный целеуказатель, устанавливаемый на российских БПЛА Zala.

Известный специалист в области связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что к нему начали обращаться военные с сообщениями о непонятных неизвестных лучах зеленого цвета с неба. По описанию, их можно увидеть только ночью, они медленно движутся, но могут сопровождать технику, или статично закрепиться в одном районе.

В комментариях к сообщению появился целый ряд предположений о том, что это могут быть за лучи. Варианты отличались - от "НЛО" до лидара китайского спутника DAQI 1.

Однако, как пишут эксперты Defence Express, на самом деле это не повод для шуток, потому что речь идет о действительно опасной вещи - российских дронах, которые оснащены новым модулем от Zala с тепловизором и лазерным целеуказателем Z-16IRQ-V/L.

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Отмечается, что такие модули устанавливают на БПЛА типа Z-16, которые активно использует российская армия. В то же время вероятно, что этот лазерный дальномер может устанавливаться в другие дроны.

"Сама лазерная подсветка необходима для наведения боеприпасов с полуактивными лазерными головками. В первую очередь это артиллерийский 152-мм снаряд "Краснополь", 120- и 122-мм "Китолов-2", а также некоторые авиационные ракеты включая Х-38МЛЭ, а также свободнопадающие корректируемые авиационные бомбы типа КАБ-500Л", - отмечают эксперты.

По словам экспертов, хотя такие боеприпасы в армии РФ достаточно ограничены, однако все равно речь идет об очень серозной угрозе, потому что точность такой системы наведения довольно высока. Кроме того, она не зависит от РЭБ, как спутниковая навигация, потому что управляемый боеприпас летит на лазерное пятно.

"В то же время видимость лазерного луча в российской системе, очевидно, является недостатком и демаскирующим фактором этого модуля. Обычно лазерный луч для подсветки цели должен быть невидимым в оптическом диапазоне, потому что он излучает в инфракрасном диапазоне и должен иметь соответствующую модуляцию", - отмечают эксперты, добавляя, что ответ на вопрос, почему российский лазер для подсветки стал видимым станет известен только после разборки такого модуля со сбитого дрона.

Россияне модернизируют свои БПЛА

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко показал видео, на котором запечатлен барражирующий боеприпас ZALA Lancet Х-51 - российские оккупанты его еще больше усиливают пластитом, чтобы нанести больше вреда украинцам.

По словам аналитика, этот БПЛА с нестандартной сборкой оккупанты запускают по тыловым регионам Украины, он может преодолеть десятки километров и нанести существенный ущерб.

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