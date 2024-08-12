Примечательно, что как только начались активные действия на Курском направлении, часть БПЛА с направления Сумской области россиянами была снята.

На сегодняшний день операция ВСУ в Курской области РФ двигается по тому плану, как это было задумано, утверждает военный эксперт, специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Об этом он сказал в эфире Radio NV.

"Эта операция была проведена в полнейшей тишине. Очень мало кто знал о ней, и в том числе из высокого командования. Не буду скрывать, у нас много откуда "течет", и эта информация была проведена максимально безопасно. Соответственно, операция стала максимально неожиданной для нашего противника. Только в этом был успех. И до сих пор не знают всего замысла. И никто не может давать никаких оценок, не может анализировать ситуацию. Потому что все это можно делать, видя весь расклад – расклад сил, зная полный замысел. Всю эту идею знает только лишь верхушка ВСУ, которая планировала эту операцию. И на данный момент я могу сказать, что она двигается по тому плану, как это было задумано", – отметил "Флэш".

По его словам, очень помогло в операции то, что удалось приглушить связь противника в Курской области. Это дезориентировало врага.

Видео дня

"Многие российские паблики начинают фантазировать, пытаясь скрыть свой явный провал, и ищут причины, на которые можно сослаться. Сообщают, якобы у украинской стороны "есть секретные комплексы подавления РЕБа, дали их НАТОвцы, вот в этом их успех". Я просто приведу контраргументы. На самом деле успех не только в каких-то секретных сокральных НАТОвских комплексах", – подчеркнул "Флэш".

Он объяснил, что хорошая военная связь имеет определенные атрибуты. И в первую очередь, это возможность шифрования.

"Мы используем "Моторолу" в нашей основе, которая поддерживает шифрование… Кроме того, у нас есть военные радиостанции "Харрис" например. Российская Федерация имеет радиостанции "Азар", они сделали на них ставку. Но потом оказалось, что это был великий распил денег. И вот вроде радиостанции у них есть, но нет самого важного элемента, без которого не могут работать радиостанции – это ретрансляторы… Чтоб как-то выйти из этой ситуации они поднимали эти радиостанции на воздушных змеях, чтоб хотя бы сделать связь не на 3 км, а на 10-15 км. И когда они поняли, что у них провал с военной связью, начали закупать китайские радиостанции такого же стандарта, как используем мы. Только мы используем дорогую качественную связь "Моторола", а россияне покупают Китай", – рассказал военный эксперт.

По его информации, со связью "Моторола" были в РФ лишь подразделения ЧВК "Вагнер".

"В Курской области была такая же связь, только аналоговая. На ней работали срочники, пограничники. Потому что никто не ожидал, что боевые действия перенесутся на территорию Курской области и придется тоже пользоваться секретной зашифрованной связью. Они всю свою зашифрованную связь отдали по фронтам, где идут активные боевые действия, оставив территории соприкосновения с Украиной без шифрованной стойкой связи, чем мы и воспользовались. Подавили эти радиостанции, в том числе перехватили эти радиостанции", – сказал "Флэш".

Он добавил, что россияне продавали эти радиостанции "Азарт" сами себе по 20-30 тыс долларов за штуку, при ее себестоимости около тысячи долларов.

"Я очень рад, что благодаря их коррупции мы сейчас оказались в выигрышной ситуации. Кстати, 30 тыс. – это цена самых передовых американских разработок", – отметил "Флэш".

Также он сказал, что как только начались активные действия на Курском направлении, часть БПЛА с направления Сумской области россиянами была снята и переброшена туда. Т.е. ресурс безпилотников у врага тоже ограниченный.

"Это очень большая редкость, что вдоль нашей границы, вдоль наших тылов мы не видим разведчиков 24/7 в небе. Буквально несколько Zala, "Суперкамов" я наблюдал за пару дней. Это очень мало", – прокомментировал Флэш.

Операция ВСУ в Курской области

Как сообщал УНИАН, внезапная атака украинских войск на Курскую область, которая началась 6 августа, шокировала главу Кремля Владимира Путина и военное руководство страны-агрессора. Вооруженные силы Украины неустанно давят на противника дронами, ракетами и артиллерией. Россияне были вынуждены подумать о перебрасывании подкрепления, но пока что это им не помогло.

РФ признала потерю 28 населенных пунктов Курщины. Но украинский мониторинговый проект DeepState сообщает, что на самом деле таких населенных пунктов значительно больше. По подсчетам аналитиков, на текущий момент ориентировочно 44 населенных пункта Курской области были деоккупированы от войск путинского режима Вооруженными силами Украины. Статус еще 10 населенных пунктов остается под вопросом. И это по консервативным оценкам, говорят эксперты.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: