Оккупанты быстро теряют дефицитные виды военной техники, которую будет трудно заменить.

Российская армия страдает от нехватки средств артиллерийской радиоразведки, что приводит к высоким потерям. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Живучесть российских сухопутных войск зависит от эффективного обнаружения украинской артиллерии и нанесения ударов по ней, часто собственной артиллерией. Ключевым компонентом этого подхода являются противобатарейные радары, которые позволяют командирам быстро определять местонахождение огневых рубежей противника", – говорится в сообщении.

Отмечается, что агрессор страдает от нарастающей нехватки контрбатарейных РЛС, особенно современных "Зоопарк-1М". Британцы полагают, что в настоящее время у россиян на фронте остается лишь небольшая часть от того количества контрбатарейных РЛС, которые они имели в начале вторжения.

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Британская разведка напоминает, что недавно уволенный командующий 58-й общевойсковой армией РФ генерал-майор Иван Попов тоже жаловался на проблему нехватки противобатарейных средств разведки.

"На кадрах из открытых источников видно, как в начале июля 2023 года рядом с районом 58-й общевойсковой армии РФ был уничтожен еще один "Зоопарк". Приоритет, который Попов, по-видимому, отдавал этой проблеме, подчеркивает сохраняющуюся центральную роль артиллерии в войне", – сообщают британцы.

Уничтожение российской артиллерии на фронте

В течение последних двух с лишним месяцев в сводках Генштаба ВСУ о российских фронтовых потерях значительно выросли показатели уничтожения российской артиллерии. В отдельные дни украинской армии удается уничтожать по 30-40 вражеских пушек. Например, только за вчерашний день было уничтожено 23 единицы.

Эксперты отмечают, что выбранная Генштабом Украины стратегия на истощение российской артиллерии, похоже, работает. Россия уже утратила былое превосходство в артиллерии, и скоро нынешний паритет, вероятно, перейдет в превосходство уже украинской артиллерии.

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