Средство разрабатывалось с фокусом на то, что военнослужащий будет использовать его со своим типовым снаряжением в боевых условиях.

Доктор технических наук по специальности Вооружение и военная техника, профессор Константин Боряк и соавтор и производитель Максим Боряк, рассказали как работает созданный для украинских защитников "плащ-невидимка".

"Это маскировочное средство военнослужащих от технических средств наблюдения и ведения разведки с помощью тепловизоров, используемых противником. Его направленность - он маскирует военнослужащего под пейзаж и под ту ситуацию естественную, которая есть на местности. Это и заброшенные, уничтоженные здания, и деревья, и кустарники, и высокая трава. То есть, должна быть не голая белая стена", - сказал Боряк в эфире телемарафона.

Доктор технических наук добавил, если надеть плащ и стать у белой стены, то в тепловизоре можно будет увидеть пятно на стене, "но вы не увидите белую стену, то есть человек не растворится в этой стене".

Видео дня

"Это маскировочное изделие, оно маскирует человека именно под местность. Если посмотреть в тепловизор на человека, одетого в этот плащ, то вы самого человека не увидите, будет видна только местность, которая присуща тому месту, за которым наблюдают",- подчеркнул он.

В свою очередь, соавтор и производитель маскировочного средства Максим Боряк пояснил, что украинский "плащ-невидимка" сразу разрабатывался с фокусом на то, что военнослужащий будет использовать его со своим снаряжением в боевых условиях, поэтому его надевают на бронежилет, а лицо закрывается специальной маской.

Кроме того, доктор технических наук отметил, что украинская разработка имеет два патента - на сам состав материала и на конструкцию, которые работают только вместе, "если взять что-то одно, то оно так работать не будет". "Его особенность в том, что кроме многослойного материала, есть специфическая конструкция", - подчеркнул Константин Боряк.

Что касается пределов эксплуатации плаща-невидимки, то он предназначен для нахождения на месте или для очень медленного передвижения, т. к. при значительном ускорении движения, человеческое тело излучает большое количество тепловой энергии.

"Человек постоянно излучает тепло и его надо куда-то девать, если стабилизировать эту энергию тепла, то можно как-то с ней ладить. Если бегать, то это слишком будет энергии. Именно эта конструкция плаща разработана, чтобы быть на месте. Вы берете его с собой, выходите на место, пришли и одеваете. Можете немножко передвигаться или стоя, или ползком, но двигаться медленно. Если будете бегать, это слишком будет тепла и это может снизить маскировочные свойства", - пояснил Константин Боряк.

Доктор технических наук отметил, что от иностранных аналогов плащей, украинская разработка "плаща-невидимки" отличается другим принципом работы, умеренной себестоимостью и практичностью, в частности, возможностью очистки моющими средствами без потери маскирующих свойств.

"Есть примеры таких элитных плащей, в которых используют метаматериалы, они другие совсем и по другому принципу работают, но они и дорогие. У нас стояла задача сделать не дорого, чтобы каждый боец мог проползти в грязи, потом отмыть, восстановить и все работает. Все плащи импортированы из метаматериалов, большинство на 90 процентов боятся любых моющих средств, от обычного мыла до порошков. Если только их после грязи ополоснуть, они теряют свои свойства маскировочные, возможно не все, но более половины процентов своих маскировочных свойств. Они дорогие и не такие практичные", - акцентировал Константин Боряк.

Если сравнивать с аналогичными маскировочными средствами врага, то у россиян они более тонкие, а в середине используется фольга, из-за чего за относительно небольшой промежуток времени теряются маскировочные свойства перед тепловизором.

"Мы проанализировали, знаем из чего, как они сделаны, их конструкцию. Наши - это совсем другое. Там не учитывается, что человек есть генератор тепла. Он более тонкий, в середине ощущается фольга, после промежутка времени она нагревается и человек становится видимым (для тепловизора - УНИАН)", - подчеркнул Константин Боряк.

Что известно о плаще-невидимке для ВСУ

4 октября вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины-министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в рамках платформы Brave1 в Украине создали плащ-невидимку от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.

Отмечалось, что разработка имеет вес до 2,5 кг, защищенность от дождя и мокрого снега, а также не горит и защищает от высоких температур.

Вас также могут заинтересовать новости: