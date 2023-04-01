Эти два танка имеют много отличий.

Танки Leopard 2 немецкого производства значительно мощнее советских образцов. В частности, техника времен СССР вряд ли выдержит прямой удар.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона. Он добавил, что обучение на Leopard 2 проходили опытные украинские танкисты, которые до этого участвовали в боях на советской технике.

Павлюк отметил, что немецкие танки имеют огневую мощь, броню, сильный двигатель и обеспечивают защищенность экипажа. Еще одним преимуществом является дальность удара.

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"В советском танке экипаж имеет очень мало шансов на выживание после попадания по нему... Будем надеяться, что эти машины помогут нам одержать победу", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Танки Leopard 2

Министерство обороны Германии сообщило, что от них в Украину прибыло 18 боевых немецких танков Leopard 2.

Испания отправит в Украину первые шесть танков Leopard после Пасхи.

По словам аналитиков, Украина уже получила десятки различных танков и ожидаются поставки не только из Испании, но также из Швеции, Канады, Финляндии и Португалии.

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