На данный момент танки "пристреливают" перед отправкой на фронт.

Испания отправит в Украину первые шесть танков Leopard после Пасхи. об этом со сслыокй на источники в испанском правительстве сообщает местное издание El Pais.

Как сообщается, сразу после Пасхи Испания направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4, которые она пообещала киевскому правительству, чтобы противостоять России.

По данным издания, танки уже прошли ремонт на заводе в Севилье, и на этой неделе они участвуют в учениях по стрельбе на маневренном полигоне Серро Муриано в Кордове.

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Танки для Украины

Напомним, ранее сообщалось, что Испания "в ближайшем будущем" направит в Украину 6 танков Leopard 2. Однако позднее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее государство предоставит Украине еще четыре танка.

55 украинских танкистов прошли курс обучения в Испании. Они сформируют 10 экипажей танков Leopard 2А4, которые испанская сторона передаст ВСУ.

Тем временем, по данным СМИ, в Украину прибыли 18 немецких танков Leopard 2.

По словам аналитиков, Украина уже получила десятки различнных танков и ожидаются поставки не только из Испании, но также из Швеции, Канады, Финляндии и Португалии.

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