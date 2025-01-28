Швеция интересна Украине, в частности, своим производством самолетов, средств ПВО и радаров.

Сотрудничество Украины и Швеции в области оборонно-промышленного комплекса является очень перспективным, в частности, и для увеличения экспортного потенциала двух стран. Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Радио NV, отвечая на вопрос по поводу договоренностей между Украиной и Швецией о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере.

"Шведы очень активны, в отличие от ряда других европейских партнеров, в переговорах. Перспективы очень большие", - подчеркнул он.

При этом эксперт выразил надежду, что сотрудничество будет над теми разработками, которые есть у шведов и у нас, особенно в отношении ракетостроения и систем наведения. По его словам, речь идет о наиболее эффективных разработках, которые дадут большой экспортный потенциал и для Украины, и для Швеции.

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Криволап напомнил, что Швеция вкладывает большое количество инвестиций в свой оборонный комплекс, а компания Saab является основным производителем в аэрокосмической отрасли, систем ПВО, радаров, самолетов различных модификаций. Он отмечает, что Швеция долгое время не была в НАТО и вынуждена была думать как защищаться.

Он напомнил, что Швеция производит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения СААБ-340 тоже производства кампании Saab.

"Кроме того, она производит ракету RBS-15, которая считается противокорабельной, но может поражать и наземные цели. Если сравнивать, то она является аналогом последней модификации "Нептуна" - бьет на 300 км", - подчеркнул эксперт.

По его словам, также шведы участвуют в производстве ракеты MBDA "Meteor". Он отметил, что компетенция у шведов по всему вооружению находится на высоком уровне.

Криволап напомнил, что шведы участвуют в программе создания бомбы-ракеты на базе GBU-39.

"Это самая современная, самая эффективная бомба малого калибра - 100 кг боевая часть, но точность поражения до 5 метров. То есть у шведов есть все компетенции, чтобы этим заниматься. А те наработки, которые есть у нас, позволяют перспективное сотрудничество", - добавил он.

По его словам, есть очень большие возможности для совместного производства ракет Швецией и Украиной.

Разработки оружия в Швеции - последние новости

Как писал УНИАН, Швеция разработала уникальную технологию роевого управления дронами, благодаря чему один солдат сможет пилотировать одновременно сотню беспилотников. В частности такая технология позволяет объединять обычные дроны разных размеров и возможностей в единый рой, который автономно выполняет различные задачи.

Также стало известно, что Швеция модернизирует истребители Gripen. Отмечается, что под крыло шведских Gripen интегрируют современные ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

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