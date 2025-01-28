Дипломаты страны-агрессора утверждают, что арестованный - "психически не здоров".

В Стокгольме (Швеция) задержан мужчина, который пытался на автомобиле въехать на территорию посольства РФ. В российском посольстве утверждают, что задержанный - гражданин Украины. Как сообщило издание Aftonbladet, инцидент произошел утром 28 января.

"Полиция арестовала мужчину, который пытался проехать через ворота российского посольства на Кунгсхольмене в Стокгольме", - говорится в публикации.

Как отмечается, дипломатическое представительство РФ находится на улице Йорвельсгатан.

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Мужчине около 45 лет, его задержали, когда он еще находился в машине.

"Мы арестовали его за попытку грубого проникновения на чужую территорию", - заявил представитель полиции Дэниел Викдаль.

Правоохранителей на место происшествия вызвала охрана посольства.

В посольство России в Швеции уже заявили о "нападении". Согласно заявлению российской стороны, инцидент произошел около 7 утра, а за рулем автомобиля, который "пытался протаранить" ворота, якобы был гражданин Украины, который постоянно проживающий в Швеции.

Какого-либо серьезного ущерба Посольству не нанесено.

В посольстве утверждают, что задержанный - в 2015 и 2018 годах уже совершал нападения на посольство и торгпредство РФ в Швеции, якобы признан "психически неадекватным", направлялся шведскими властями на соответствующее лечение.

Инциденты с российскими посольствами

Напомним, в 2023 году в Эстонии задержали российского оппозиционного журналиста и волонтера Аркадия Бабченко, когда он забрасывал яйцами российское посольство в Таллине. По данным издания Delfi, после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Как отмечалось, мужчина оказался настолько смелым, что продолжал "бомбардировать" яйцами стену здания даже на глазах полицейских. Оказалось, что речь о журналисте Бабченко, который долгое время жил в Украине. Сам Бабченко подтвердил, что именно его задержали возле посольства.

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