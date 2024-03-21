По мнению западного аналитика, успехи РФ в акватории носят скорее символический характер.

Российская армия начала охоту на военные корабли Украины, используя для атак беспилотники, сообщает BILD.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Черноморский флот РФ потерял 14 боевых кораблей. В частности, только в 2024 году ЗСУ атаковали и потопили водными беспилотниками три крупных боевых корабля ЧФ России. В их числе - тяжелый десантный корабль "Цезарь Куников" и ракетный корвет "Ивановец".

"Однако теперь российские военные стали наносить ответные удары. В марте ВС РФ повредили два украинских патрульных катера и десантный корабль. При этом российские атаки на корабли совсем не похожи на украинские. Так, для каждого из трех ударов Россия использовала беспилотники-камикадзе "Ланцет". Они наносят не слишком масштабные повреждения выше ватерлинии, поэтому ни один из пострадавших украинских кораблей не утонул", — говорится в публикации.

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По данным военного обозревателя BILD, атаки РФ имели место не в открытом море, а в дельте реки Южный Буг, возле Николаева. Это примерно в 40-50 километрах от линии фронта, в пределах максимальной дальности полета российских беспилотников-камикадзе.

"Российские военные Z-блогеры уже назвали эти атаки "местью за наш флот". Однако на самом деле, как отмечает военный обозреватель BILD Юлиан Репке, российские успехи носят скорее символический характер. Пострадавшие от атак украинские корабли были развернуты для патрулирования в Николаевской области и не выполняли никаких наступательных функций", - уверяет BILD.

Украина атакует Черноморский флот РФ

Как сообщал УНИАН, Минобороны РФ хочет защитить Черноморский флот от украинских ударов. По данным Института изучения войны, позиция министра обороны России Сергея Шойгу по "защите" Черноморского флота создает условия для того, чтобы он мог либо приписать себе заслуги в случае успеха, либо обвинить других командиров в случае провала.

Аналитики считают, что удары ВСУ в Черном море заставили противника передислоцировать большинство своих военно-морских средств с главной базы в оккупированном Севастополе на "площадки" с меньшими возможностями, например, в Новороссийск.

Согласно сообщению Центра стратегических коммуникаций ВСУ, украинские удары вывели из строя более 30% боевых кораблей ЧФ – говорилось о 24 надводных кораблях и подводной лодке.

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