В России заявили, что обновленный "Сапфир" может противостоять всем типам беспилотников, включая FPV-дроны Вооруженных сил Украины.

В России представили модернизированный наземный комплекс радиоэлектронной борьбы "Сапфир", который теперь может противостоять всем типам беспилотников, включая FPV-дроны Вооруженных сил Украины. Как сообщает издание "Фокус" со ссылкой на росСМИ, модернизированный "Сапфир" Россия представила на выставке Dubai Airshow 2023.

По словам разработчиков РЭБ, диапазон частот "Сапфира" расширен с 300 мегагерц до шести ГГц — это позволяет системе подавлять все известные типы дронов, в том числе FPV-дроны, которые используются на фронте в Украине и очень вредят технике ВС РФ. Она также получила модульную конструкцию, позволяющую менять диапазон частот на поле боя.

Отмечается, что опознать беспилотник эта система РЭБ может на расстоянии 30 километров, а негативно воздействовать на него "Сапфир" начинает после того, как дрон подлетел к нему на расстояние в 5 километров. Разработчики говорят, что новая система радиоэлектронной борьбы может подавлять даже наземные станции управления дронами.

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Кроме того, отмечается, что новую систему РЭБ оккупантов можно использовать в паре с другим комплексом РЭБ "Красуха", что дает возможность для "вывода из строя непосредственно тех мест, откуда осуществляется запуск управления".

Россия модернизирует оружие

Ранее сообщалось, что россияне начали применять новую версию дрона "Ланцет", и теперь от его атак не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки, поскольку теперь эти дроны срабатывают на расстоянии от цели.

Также оккупанты сообщали, что "Курганмашзавод" поставил для армии РФ очередную партию улучшенных БМП-3, которые смогут оснащаться средствами РЭБ для глушения беспилотников.

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