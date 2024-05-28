Такими атаками Украина демонстрирует, что заявления РФ относительно своего ядерного оружия и способности страны-агрессора несколько преувеличены, отмечает Храпчинский.

Под Орском Оренбургской области РФ могла быть уничтожена радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она "смотрела" в сторону Китая и Ирана, рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Если мы поражаем вражеские РЛС, то работа российской ПВО совсем никакая. Уничтоженная станция "Воронеж-М", которая расположена под Орском Оренбургской области, – это система раннего предупреждения. То есть эти системы предусматривают раннее предупреждение об угрозе по применению против РФ ядерного оружия, баллистических и межконтинентальных ракет. Все это российская РЛС должна была видеть и известить военных, что против них применено оружие. "Воронеж-М" расположен южнее и смотрит в сторону Китая и Ирана", – подчеркнул эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

Храпчинский отметил, что такими атаками Украина демонстрирует, что заявления РФ о своем ядерном оружии и способности страны-агрессора несколько преувеличены. По его словам, Москва не может даже защитить столь важные в стратегическом плане объекты, которые "предусматривают перед собой предупреждение о возможности применения кем-либо ядерного оружия".

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"Также надо не забывать, что системы радиолокационного обнаружения типа "Контейнер", которая ранее была уничтожена, позволяли россиянам видеть определенный участок территории Украины. Поэтому, это является стратегическими ударами по имиджу и возможностях РФ выявлять что-либо в воздушном пространстве. Все больше видим ударов по стратегическим объектам РФ, что позволит более качественно отрабатывать уже техникой западного образца, когда нам дадут на это разрешение", – резюмировал он.

Уничтожение российских РЛС: последние новости

В случае подтверждения результативности удара по системе "Воронеж М" в Орске речь будет идти о выводе из строя 50% всех загоризонтных РЛС РФ, которые отвечают за условное направление "юг – юго-восток".

Как объясняло издание Defence Express, речь идет о потенциальном поражении системы, которая находится в 1500 км от линии фронта. Ранее были поражены две загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж-ДМ" под Армавиром. Исходя из этого, издание пришло к выводу, что речь уже идет о систематических ударах.

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