По словам экспертов, речь идет об ударах по стратегическим глазам РФ.

Если результативность удара по радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в Оренбургской области РФ подтвердится, то речь идет о выводе из строя 50% всех загоризонтных РЛС РФ системы предупреждения о ракетном нападении, которые отвечают за условное направление "юг-юго-восток". Об этом говорится в публикации Defence Express.

Отмечается, что пока по неофициальным данным РФ, осталась без еще одной загоризонтной РЛС – "Воронеж-М" метрового диапазона, которая находится в 1500 км от текущей линии фронта. И учитывая то, что до этого были поражены две загоризонтные радиолокационные станции "Воронеж-ДМ" под Армавиром, речь уже идет о систематических ударах.

По словам экспертов, речь идет об ударах по стратегическим глазам РФ, потому что указанные РЛС предназначены для обнаружения баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности и входят в российскую систему предупреждения о ракетном нападении.

Видео дня

Один из таких радаров в Армавире мог немного смотреть над малой частью оккупированного Крыма, держа в "фокусе" восточную часть Средиземного моря и Турцию, а вот "Воронеж-М" вообще в сторону Украины не смотрел.

Задача этой станции на границе с Казахстаном – предупредить о полете баллистических ракет в секторе от Персидского залива до Японского моря. То есть ее ответственность – в первую очередь, Китай, а также Индия и Пакистан. На карте ниже "Воронеж-М" (номером 9) "Воронеж-ДМ" номер 10 уже бездействует.

Таким образом, если вывод из строя "Ворнеж-М" подтвердится, то речь идет о поражении 50% от всех загоризонтных РЛС, которые отвечают за условное направление "юг-юго-восток". Хотя сейчас РФ все еще имеет обзор в сторону Китая благодаря "Воронеж-ДМ" под Барнаулом (№8) и "Воронеж-М" под Усолье-Сибирское Иркутской области (№7). Дальность до них, от условного Краматорска, составляет около 3,2 тысячи и 4,5 тысячи километров по прямой.

Также эксперты добавляют, если поражение подтвердится, то это уже снова будет вопросом, почему такие стратегические объекты в РФ находятся вообще без прикрытия ПВО.

К тому же в досягаемой дальности от Украины находится еще несколько РЛС типа "Воронеж" – "Воронеж-М" под Санкт-Петербургом в Лехтухе – 900 км. В его зоне обзора – Северное море и Северная Атлантика, где находятся пусковые районы стратегических подводных лодок НАТО. А всего в 450 км от границы по прямой – "Воронеж-ДМ" в Калининградской области на аэродроме Дунаевка. Зона ответственности этого радара – сектор от Северной Атлантики до Италии.

Удары по российским РЛС

24 мая стало известно, что еще 23 мая украинские дроны атаковали РЛС, расположенную возле российского Армавира. Впоследствии в сети опубликовали фото и видео. Спутник Planet Labs зафиксировал последствия атаки беспилотника ГУР по ядерной радиолокационной станции России. Видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было.

Военный эксперт, полковник запаса Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал удар беспилотника ГУР по станции. Стоимость такой РЛС – около 1,5 млрд рублей, так что это также заметный удар по российской экономике.

Вас также могут заинтересовать новости: