Деньги появились благодаря экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

В Министерстве обороны США объяснили, что объявление первого в этом году пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 300 миллионов долларов стало "уникальным случаем" на фоне блокирования дополнительного финансирования в Конгрессе. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на брифинге, пишет "Европейская правда".

Также она прокомментировала возможность других ведомств предоставить Украине подобную помощь после того, как эти деньги появились у Пентагона из-за экономии в уже заключенных контрактах на замещение переданного Киеву оружия.

"Если будут какие-либо другие контракты, которые будут заключены в рамках тендера, мы, конечно, дадим вам знать. Такое случается, но это были уникальные обстоятельства", – указала Сингх.

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По ее словам, министр обороны Ллойд Остин и президент Джо Байден считали, что важно использовать эти контракты, чтобы передать Украине чрезвычайный пакет помощи в условиях наступления российской армии. В то же время Сингх не подтвердила, решила ли администрация США передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, о чем сообщали СМИ.

Помощь США

Принятие помощи Украине на 2024 год зависло в Палате представителей Конгресса США, после того как законопроект утвердил Сенат. Спикер Майк Джонсон заявил, что конгрессмены могут подготовить новый документ, который предусматривает заем или ленд-лиз.

В то же время Белый дом объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. В частности, новый пакет будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS. ATACMS в этом пакете не было, хотя западные СМИ анонсировали передачу.

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