Дипломаты отметили, что можно создать безопасный и стабильный, но для этого надо помочь ВСУ.

Обеспечение Украины всесторонней поддержкой не "спровоцирует" президента Российской Федерации Владимира Путина, а будет вести к прекращению войны.

Министры иностранных дел Чехии Ян Липавский и Польши Радослав Сикорский отметили в статье, что украинские солдаты уже несколько месяцев вынуждены серьезно экономить боеприпасы.

"Сейчас преимущество россиян в этом вопросе - 8:1", - цитирует статью дипломатов издание "Европейская правда".

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По их убеждению, такая ситуация точно не путь к победе.

"Но мы еще в состоянии это изменить. Нам необходимы долгосрочные инвестиции в безопасность, которые создадут настолько мощный инструмент сдерживания, что произведет впечатление на Путина и его приспешников. Мы способны углубить и расширить наши альянсы, чтобы обеспечить устойчивый мир с позиции силы", - отмечают Липавский и Сикорский.

Они считают, что можно создать мир, где будет больше безопасности и стабильности, но для этого сначала надо прямо сейчас немедленно помочь ВСУ.

"Украинские воины смелые и решительные, но они не могут быть сверхлюдьми", - отмечают министры.

В связи с этим они убеждены, что надо осуществить три шага. В частности, во-первых, следует пополнить Европейский фонд мира на 5 миллиардов евро в 2024 году, а, во-вторых, надо закупить артиллерийские снаряды из источников и стран, которые нашла чешская инициатива.

"Не время быть разборчивыми. Развитие европейской оборонной промышленности - это очень важно, но Украине эти снаряды нужны немедленно. На поле боя не имеет значения, откуда они приехали", - отмечают главы МИД.

Кроме того, в-третьих, надо использовать российские замороженные активы.

"Или непосредственно тратить их, или использовать их как долговое обеспечение или гарантии по кредитам. Кто должен покрывать расходы на войну - жертва и ее союзники или преступник? Нечего искать объяснения, "почему нет", когда крайне необходимая помощь Украине так легкодоступна. Все это - шаги не к эскалации конфликта, а к его прекращению. Они не "спровоцируют" Путина, а помогут его жертве. А возможно, и самой России", - отмечают Липавский и Сикорский.

Также они считают, что надо осознавать, что эта агрессия Кремля - не что иное, как последняя колониальная война в Европе, но амбиции диктатора Владимира Путина гораздо более далеко идущие.

"Поэтому российская агрессия может перейти новые границы, как это уже было в истории прошлых попыток умиротворить агрессора. К тому же с каждым днем путинской оккупации украинских земель растут аппетиты других авторитарных правителей и появляются новые желающие перекроить границы силой", - заявили они.

По их словам, сейчас мир находится перед очевидным выбором.

"Или мы разобьем российскую армию на восточной границе Украины, или НАТО увидит на своем пороге российскую армию, обнаглевшую от победы в Украине", - отметили главы МИД.

Помощь Украине - последние новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно после визита во Флориду заявил, что Дональд Трамп "не даст ни копейки на украинско-российскую войну", если победит на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

12 марта США объявили о новом пакете помощи Украине, который будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS, а также ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО и снаряды калибра 155 мм.

13 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Европейский фонд мира, из которого финансируются поставки оружия Украине, увеличат на 5 миллиардов евро.

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