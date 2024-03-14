Пентагон определил приоритеты для вооружения Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Министерства обороны США.
По данным издания, администрация президента Джо Байдена очертила законодателям свои приоритеты в размере 6,5 миллиардов долларов для пополнения запасов оружия в США, заменив оружие, которое уже было отправлено в Украину, "и позволила предоставить больше".
"Пополнение, которое включает в себя все: от 155-мм артиллерийских снарядов и противорадиолокационных ракет воздушного базирования до головных уборов ночного видения, зашло в тупик, поскольку законодательство, которое бы оказывало помощь Украине в ее борьбе с вторжением России, остается замороженным в Конгрессе", - напоминает СМИ.
В то же время, по информации журналистов, документ, направленный в Конгресс от 24 февраля под названием "Пункты приоритетного пополнения на основе существующего отставания", является "частью кампании убеждения Пентагона, чтобы Палата представителей одобрила пакет, который предусматривает предоставление Украине военной помощи в размере 60 миллиардов долларов".
Как пишет издание, согласно таблице, направленной в Конгресс, предложения Министерства обороны по пополнению включают:
- 2,1 миллиарда долларов на компоненты 155-мм снарядов;
- 915 миллионов долларов на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM;
- Компоненты перехватчика Patriot стоимостью 797 миллионов долларов;
- 549 миллионов долларов на дополнительные компоненты оружия GMLRS;
- 348 миллионов долларов США на противотанковые ракеты TOW и их компоненты;
- 308 миллионов долларов на приборы ночного видения.
Помощь США Украине - последние новости
Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал новый законопроект о помощи Украине с существенными изменениями. Он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза, "чтобы американские налогоплательщики не тратили десятки миллиардов долларов без всяких ожиданий на возвращение".
Джонсон акцентировал, что не хочет позволить президенту РФ Владимиру Путину захватить Украину, при этом добавил, что республиканцы в Палате представителей "сейчас прорабатывают все возможные варианты".
На днях Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в $300 миллионов. Он будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.
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