Согласно предложению, Киев, в частности, может получить 155-мм снаряды и компоненты для Patriot.

Пентагон определил приоритеты для вооружения Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ Министерства обороны США.

По данным издания, администрация президента Джо Байдена очертила законодателям свои приоритеты в размере 6,5 миллиардов долларов для пополнения запасов оружия в США, заменив оружие, которое уже было отправлено в Украину, "и позволила предоставить больше".

"Пополнение, которое включает в себя все: от 155-мм артиллерийских снарядов и противорадиолокационных ракет воздушного базирования до головных уборов ночного видения, зашло в тупик, поскольку законодательство, которое бы оказывало помощь Украине в ее борьбе с вторжением России, остается замороженным в Конгрессе", - напоминает СМИ.

В то же время, по информации журналистов, документ, направленный в Конгресс от 24 февраля под названием "Пункты приоритетного пополнения на основе существующего отставания", является "частью кампании убеждения Пентагона, чтобы Палата представителей одобрила пакет, который предусматривает предоставление Украине военной помощи в размере 60 миллиардов долларов".

Как пишет издание, согласно таблице, направленной в Конгресс, предложения Министерства обороны по пополнению включают:

2,1 миллиарда долларов на компоненты 155-мм снарядов;

915 миллионов долларов на закупку дополнительных компонентов противорадиолокационных ракет HARM;

Компоненты перехватчика Patriot стоимостью 797 миллионов долларов;

549 миллионов долларов на дополнительные компоненты оружия GMLRS;

348 миллионов долларов США на противотанковые ракеты TOW и их компоненты;

308 миллионов долларов на приборы ночного видения.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал новый законопроект о помощи Украине с существенными изменениями. Он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза, "чтобы американские налогоплательщики не тратили десятки миллиардов долларов без всяких ожиданий на возвращение".

Джонсон акцентировал, что не хочет позволить президенту РФ Владимиру Путину захватить Украину, при этом добавил, что республиканцы в Палате представителей "сейчас прорабатывают все возможные варианты".

На днях Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на сумму в $300 миллионов. Он будет включать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

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