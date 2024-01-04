Последний пакет, о выделении которого США объявили в конце декабря, должен прийти в Украину в ближайшие недели.

Пока Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, Вашингтон не сможет поставлять помощь Киеву. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он подчеркнул, что администрация США будет делать все возможное, чтобы украинцы получали необходимое вооружение.

"Они (поставки оружия – ред.) будут вынуждены остановиться. Президент подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который мы имели полномочия по пополнению. Это все. Нам нужен дополнительный закон для оказания дополнительной помощи Украине", – объяснил он во время брифинга.

Он также отметил, что последний пакет, о выделении которого США объявили в конце декабря, должен прийти в Украину в ближайшие недели.

Видео дня

"Но после этого при отсутствии дополнительного финансирования не существует другого волшебного горшка, из которого можно было бы что-то достать", – констатировал Кирби.

Помощь Украине от США: последние пакеты поддержки

27 декабря США объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи. Общая сумма нового пакета поддержки составила 250 млн долларов.

Туда вошли снаряды для противовоздушной обороны, другие компоненты системы противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

12 декабря во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США американский лидер Джо Байден объявил о выделении поддержки на 200 млн долларов. Позже в Пентагоне отметили, что туда войдут дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и противотанковое оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: