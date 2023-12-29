Шаппс призвал мир к единству, чтобы поддержать Украину после масштабного ракетного обстрела РФ.

Великобритания отправит Украине две сотни ракет ПВО для защиты от российских бомбардировок.

Об этом объявил министр обороны страны Грант Шаппс на фоне масштабного российского ракетного удара РФ по украинской территории, передает Голос Америки. "Мы отправляем сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восстановить запасы для подаренных Британией систем противовоздушной обороны, способных сбивать российские дроны и ракеты с большой точностью", - анонсировал министр.

Кроме того, Шаппс призвал мир к единству, чтобы поддержать Украину после масштабного ракетного обстрела РФ. "Путин испытывает оборону Украины и решимость Запада - сейчас время для мира объединиться и удвоить усилия, чтобы предоставить ВСУ необходимое для победы", - подчеркнул Шаппс.

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"Последняя волна убийственных атак Путина - это отчаянная и бесполезная попытка перебрать инициативу на фоне катастрофических потерь сотен тысяч мобилизованных и перед унижением, когда его трехдневная война вступит в третий год", - добавил британский министр.

Масштабный ракетный удар по Украине

Российские оккупанты совершили самый большой за время войны удар по Украине. ВСУ сообщили, что сбили 114 из 158 воздушных целей. Погибли по меньшей мере 20 человек, сотни - ранены.

Этот удар вызвал волну возмущения в международном сообществе. Так, например, посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что "борьба Украины за свободу против тирании является совместной борьбой".

"Украина нуждается в финансировании уже сейчас, чтобы продолжить борьбу за свободу от такого ужаса в 2024 году", - констатировала дипломат.

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