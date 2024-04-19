Немецкая Quantum-Systems GmbH, которая специализируется на производстве БПЛА, открыла в Украине еще одно предприятие. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Новый завод станет вторым предприятием Quantum Systems в нашей стране: планируется, что до конца года на нем будут работать 100 человек. Согласно прогнозам, благодаря новому предприятию производственные мощности компании вырастут до 1 тыс БПЛА в год.
Разведывательные дроны Vector от Quantum Systems используются в Украине с мая позапрошлого года. На сегодняшний день в рамках German Enablement Initiative было предоставлено 212 систем. До конца года в Украину планируют поставить 500 разведывательных дронов от Quantum Systems.
Напомним, ранее УНИАН писал, что Vector сыграл большую роль в битве за Северский Донец вблизи села Белогоровка на Луганщине.
Также сообщалось, что компания передает Украине 100 БПЛА Trinity различных моделей.
Quantum Systems - справка
Quantum-Systems GmbH является немецкой технологической компанией со штаб-квартирой в Гилхинге.
Она основана в 2015 году и специализируется на разработке, проектировании и производстве небольших БПЛА.
Компания известна беспилотными аппаратами серий Tron, Trinity, Vector и Scorpion (серийное производство БПЛА Vector стартовало в 2020 году). Среди известных операторов аппаратов от Quantum Systems - Германия, Украина и Филиппины.