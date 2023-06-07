Германия продолжает помогает Украине бороться с российскими оккупантами. Берлин выделил новый пакет военной помощи.
В пресс-службе немецкого правительства сообщили, что в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы и многое другое.
Полный список того, что вошло в пакет помощи:
- восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
- 2 тысячи боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;
- 14 БПЛА-разведчиков VECTOR;
- 16 систем охраны границы;
- три системы обнаружения дронов;
- два седельных поезда 8x8 HX81;
- два полуприцепа;
- 11 тысяч групповых модульных рационов.
Военная помощь Германии - что известно
14 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете военной помощи для Украины общей стоимостью в 2,7 миллиарда евро, в который вошли танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.
23 мая Германия передала ВСУ еще один пакет военной помощи, в который вошли автомобильная техника, беспилотники и многое другое.
2 июня издание Bild сообщило, что Германия поставит в Украину 66 новейших бронетранспортеров. Выбранные БТР в шесть раз дешевле колесных бронированных машин Rheinmetall.