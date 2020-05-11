В ВМС Украины начали набирать новые экипажи для патрульных катеров класса Island

Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка, но решения будут приниматься индивидуально.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины начали формировать новые экипажи для будущих патрульных катеров класса Island ("Айленд").

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В вербовочном центре ВМС ВС Украины продолжается набор кандидатов среди военнослужащих и военнообязанных запаса на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа "Айленд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что формируются новые экипажи для будущих патрульных катеров Береговой охраны США, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС ВСУ.

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Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка. Но решения будут приниматься индивидуально, в зависимости от уровня профессиональной подготовки и опыта службы на кораблях, катерах и судах обеспечения национального флота, подчеркнули в Минобороны.

После завершения формирования экипажей на базе Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" начнется курс по углубленному изучению английского языка. Предполагается, что помимо изучения иностранного языка, личный состав пройдет усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС ВСУ. Моряки будут совершенствовать штурманскую подготовку, подготовку в вопросах по борьбе за живучесть, тренироваться на современных учебно-тренажерных комплексах и изучать материальную часть катеров класса Island.

"После завершения языковой подготовки в Одессе военные моряки отправятся для проведения дальнейшего обучения в г. Балтимор (США), где по плану будет происходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море непосредственно на борту катеров класса "Айленд". В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину", - добавили в ведомстве.

В ноябре прошлого года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобільськ" и "Слов’янськ". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

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По замыслу командования национальных ВМС, в общей системе боевого применения флота патрульные катера класса "Айленд" будут привлекаться к выполнению таких задач как: ведение наблюдения за морской обстановкой, защита гражданского судоходства, оборона портов и морских коммуникаций, патрулирование в определенных участках моря, обеспечение развертывания сил (войск), усиление охраны морских участков государственной границы, прикрытие конвоев во время обеспечения перевозки грузов в море.

Кроме того, возможности этих катеров позволят задействование их в операциях по борьбе с проявлениями пиратства, незаконной миграции и контрабанды в акватории Черноморско-Азовского бассейна, участие в поисково-спасательных операциях по оказанию помощи аварийным объектам. Благодаря их мореходным возможностям "Айленды" можно будет применять как в Черном и Азовском морях, так и в Средиземном.

Как сообщал УНИАН, США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island в 2021 году. До конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку в начале 2021 года.