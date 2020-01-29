США планируют передать Украине еще несколько катеров типа Island в 2021 году

До конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку в начале 2021 года.

В Одессе представителями украинских Военно-морских сил ВСУ и Береговой охраны США ведут переговоры о передаче патрульных катеров типа Island ("Айленд").

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил ВСУ.

Как отмечается, от украинской стороны делегацию представляет начальник управления кораблестроения командования ВМС ВСУ капитан 1 ранга Василий Радчук. Иностранную делегацию возглавляет менеджер проекта офиса международных программ продаж штаба 922 Береговой охраны США Энтони Кореале.

Мероприятие продлится три дня в формате конференций и переговоров с обработкой плана передачи для нужд ВМС ВСУ дополнительно трех катеров класса Island.

По словам Радчука, встреча проходит в рамках программы поставки американских катеров в Украину.

"В настоящее время обсуждается вопрос поставки еще трех катеров в течение текущего и следующего годов. Получение катеров процесс длительный и требует как обновление и модернизацию оборудования катеров, так и подготовку экипажей", - сказал представитель ВМС ВСУ.

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Радчук выразил надежду, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые Украина отправит на подготовку в начале 2021 года.

"Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уже в мае 2021, следующий - с небольшим интервалом", - добавил он.

Кроме того, в ходе встречи в Одессе обсуждается возможность подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет иностранной стороны, а также возможности дополнительной подготовки на базе воинской части Береговой охраны США в Балтиморе украинских инструкторов. Последние в перспективе должны будут обеспечивать полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно в Украине.

Как сообщал УНИАН, официальная передача двух кораблей от Береговой охраны США в ВМС ВС Украины состоялась еще 27 сентября 2018 года на военно-морской базе в Балтиморе (штат Мэриленд, США).

21 октября 2019 года в Одессу были доставлены два катера класса Island, которые в 2018 году США передали Украине в порядке военной помощи. Два патрульных катера класса Island прибыли в Одесский порт на борту балкера Ocean Freedom.

После передачи патрульных катеров украинским ВСУ они получили названия и бортовые номера - "Славянск" (P191) и "Старобельск" (P190).

Позднее стало известно, что США намерены передать украинским ВМС еще несколько аналогичных катеров.